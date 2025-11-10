В Новороссийске закупят 45 квартир для детей-сирот

Жилье для детей, оставшихся без попечения родителей, приобретут за счет краевых бюджетных средств. Об этом сообщил начальник финансового управления Новороссийска в ходе доклада по проекту бюджета на 2026-2028 годы.

Бюджет Новороссийска на предстоящий год остается социально ориентированным, о чем сообщил мэр города Андрей Кравченко, рассказывая о результатах публичных слушаний по бюджету. В 2026 году за счет краевых денежных средств планируется приобрести 45 квартир для детей-сирот, еще 25 человек из данной льготной категории получат выплату на найм жилья в размере трех миллионов рублей.

Начальник финансового управления Новороссийска Сергей Горбатюк доложил, что в следующем году 6,2 тыс. детей из многодетных семей получат выплаты в размере пяти тыс. руб. на подготовку к школе, свыше семи тыс. детей из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети-сироты получат новогодние подарки. В рамках муниципальной программы не менее 25 жителям Новороссийска будет предоставлена компенсация на приобретение спортивной формы и обуви для детей в размере 4 тыс. руб.

За счет бюджетных средств в 2026-2028 годах в 38 образовательных учреждениях Новороссийска проведут ремонты, 29 объектов социальной сферы получат финансирование для улучшения пожарной и антитеррористической безопасности, в пяти учреждениях проведут ремонт системы теплоснабжения. На данные работы планируется потратить свыше 400 млн руб. Сергей Горбатюк отметил, что в следующем году муниципалитет также рассчитывает на подтверждение из краевого министерства для предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство собственного жилья для 50 молодых семей.

София Моисеенко