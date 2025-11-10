Доходы бюджета Новороссийска составят 22 млрд рублей в 2026 году

В Новороссийске состоялись публичные слушания по бюджету на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Начальник городского финансового управления Сергей Горбатюк в ходе доклада заявил, что доходы и расходы бюджета Новороссийска в предстоящем году составят 22,067 млрд руб.

Как было озвучено в ходе слушаний, основными задачами налоговой политики Новороссийска являются такие факторы, как формирование качественного бюджетного прогноза, повышение эффективности администрирования доходов и системная работа по взысканию задолженностей. В прошлом году Новороссийск полностью погасил муниципальный долг, и этой тенденции планируется придерживаться и в следующих отчетных периодах. Начальник финансового управления Новороссийска подчеркнул, что бюджет на 2026-2028 годы запланирован сбалансированно.

Поступления по налогам в 2026 году составят 9,7 млн руб., причем основная сумма приходится на налог на доходы физических лиц и имущественные налоги. Неналоговые поступления составляют 687,1 млн руб.

В рамках планирования бюджета на 2026 год расходы на муниципальные программы в социальной сфере составят 11,5 млрд руб. Эти денежные средства пойдут на развитие культурной отрасли и образования, физической культуры и спорта, а также на поддержание молодежи Новороссийска. 8,1 млрд руб. планируется освоить в сфере городского хозяйства, в частности в развитии транспортной системы, реконструкции инженерных и социальных объектов. Часть финансирования будет потрачена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По итогам представленного доклада председатель контрольно-счетной палаты Константин Пивень заявил, что в проекте бюджета были выявлены некоторые недостатки. Спикер отметил такие недочеты, как нарушение координаторами программ сроков разработки и утверждения муниципальных программ, обоснованности планируемых расходов, нарушения, связанные с эффективностью проводимой претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности и нарушения при администрировании доходов. В том числе, по словам председателя контрольно-счетной палаты, по отраслям ЖКХ и дорожно-транспортного хозяйства наблюдается низкий процесс исполнения расходной части бюджета 2025 года.

В результате контрольно-счетная палата при проведении экспертизы проекта бюджета на 2026 год и плановый период признала его соответствующим требованиям бюджетного кодекса. Проект бюджета рекомендовали к рассмотрению и утверждению городской думой Новороссийска.

София Моисеенко