Сокращение курских региональных чиновников должно завершиться через две недели
У органов исполнительной власти Курской области есть две недели на то, чтобы завершить сокращение штатов — такое поручение на заседании регионального правительства дал первый заместитель губернатора Александр Чепик.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Прошу все оптимизационные мероприятия завершить в течение двух недель, с тем чтобы люди, которые уходят из нашей команды, не чувствовали себя незащищенными. С тем чтобы у нас было соответствующее финансирование, чтобы все прошло организованно и под контролем»,— обратился он к коллегам по правительству.
На прошлой планерке, прошедшей 5 ноября, господин Чепик сообщал, что численность сотрудников курских областных министерств, ведомств и подведомственных учреждений сократилась на 1466 человек.
Таким образом, органы исполнительной власти региона сократились на 5,2%, а подведомственные учреждения — на 2,1%.
На тот момент оптимизация не затронула министерства здравоохранения, экономики и социальной защиты. Последнему из этих ведомств разрешили сохранить нынешнюю численность на год — в связи с большим количеством выплат и мер социальной поддержки из-за прифронтового положения региона.
