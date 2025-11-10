Три человека пострадали в ДТП в Анапе

Водитель с признаками алкогольного опьянения стал виновником ДТП с тремя пострадавшими в Анапе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

Авария произошла в районе 22:00 9 ноября на автодороге «Варениковская – Анапа». По предварительным данным ГАИ Кубани, 50-летний мужчина, управлявший автомобилем «Форд Фокус», допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Киа».

Уточняется, что у водителя «Форд Фокус» имелись признаки опьянения, но мужчина не прошел медицинское освидетельствование. В результате ДТП пострадал 44-летний водитель «Киа» и двое его пассажиров, трехлетний ребенок и 36-летняя женщина. Граждане, получившие травмы, госпитализированы в больницу. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, с 7 по 9 ноября в регионе зарегистрированы 43 ДТП с тремя погибшими и 49 пострадавшими. По причине выезда на встречную полосу движения произошли 6 аварий, еще 9 ДТП возникли в результате несоответствия скорости.

София Моисеенко