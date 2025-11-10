В Балакове под суд пойдут сотрудники медучреждения за смерть 11-летнего мальчика

В Балакове Саратовской области суд рассмотрит в отношении сотрудников одного из медицинских учреждений уголовное дело о халатности, повлекшей гибель ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие утверждает, что 24 июня 2023 года в детское хирургическое отделение медучреждения Балакова доставили 11-летнего мальчика с признаками острой спаечной тонкокишечной непроходимости. Пока он получал там лечение, сотрудники допустили нарушения при его наблюдении, обследовании и оказании медпомощи. 26 июня того же года мальчик скончался.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть несовершеннолетнего пациента наступила в результате действий работников медучреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов