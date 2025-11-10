В Белгородской области выявили 13,6 тысячи брошенных домов

За последние пять лет в Белгородской области обнаружили 13 596 брошенных домовладений. 1 948 из них имеют статус выморочных, то есть собственники отсутствуют или не определены. Эти объекты передаются в собственность государства, следует из доклада первого замминистра имущественных и земельных отношений региона Юлии Выродовой на заседании облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

У большей части брошенных домовладений — 10 409 — есть собственники или наследники, не завершившие оформление имущества в собственность. Еще 639 объектов относятся к категории бесхозяйных, по 600 необходимой информации нет.

С 2020 года 10 286 брошенных домов в Белгородской области были отремонтированы, 2 040 — снесены, 269 — вовлечены в повторный оборот.

По словам замминистра, с 2022 года учет брошенных домов ведется с помощью специальной программы. Работу с ней освоили власти всех муниципалитетов, кроме Корочанского района.

Алина Морозова