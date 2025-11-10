Застройщик ЖК «Юнтолово» заявил о скором вводе двух домов после проверки СКР

«Главстрой-СПб специализированный застройщик» («Главстрой Санкт-Петербург») заявил, что два дома в составе ЖК «Юнтолово» находятся в максимальной строительной готовности. Ранее СКР начал проверку из-за жалоб дольщиков на срыв сроков ввода.

Сейчас застройщик оформляет документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, говорится в сообщении, которое есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

«Для участников долевого строительства организованы предварительные показы квартир, выдаются необходимые справки для банков и социальных учреждений, регулярно публикуется актуальная информация о ходе работ»,— отмечают в компании «Главстрой Санкт-Петербург».

На прошлой неделе сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку на предмет нарушения прав дольщиков ЖК «Юнтолово» в Петербурге. Поводом стали обращения граждан, поступившие через приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

По словам дольщиков, девелопер неоднократно переносил сроки ввода корпусов, которые должны были быть сданы в эксплуатацию еще в июне текущего года. При этом люди полностью оплатили квартиры в прошлом году.

Артемий Чулков