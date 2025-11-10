В октябре уровень отказов по кредитам на Кубани превысил 83%

В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Краснодарском крае достигла 83,1%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Регион вошел в число субъектов с самым высоким уровнем отказов среди 30 крупнейших по числу обращений за займами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 2,9 п.п., что отражает общероссийскую тенденцию к ужесточению кредитной политики. В целом по стране доля отказов составила 81,9%, прибавив 3,7 п.п. за месяц и достигнув максимального уровня за год.

Среди регионов с сопоставимыми показателями — Кемеровская область (83,7%), Новосибирская и Омская области (по 83,4%), а также Алтайский край (82,7%). В Ростовской области доля отказов выросла до 81,7%. Наименьшая доля отрицательных решений отмечена в Нижегородской и Воронежской областях — по 78,2%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, кредитные организации сохраняют осторожный подход к выдаче займов из-за высокой долговой нагрузки населения. По его словам, одобрение заявок остается на низком уровне и тенденция к сокращению сохраняется.

Снижение ключевой ставки до 16,5% пока не привело к заметному увеличению числа заемщиков с высоким кредитным рейтингом. По оценке бюро, конкуренция банков за таких клиентов продолжает усиливаться.

Вячеслав Рыжков