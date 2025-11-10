Бывшего бухгалтера УМВД Нижнего Новгорода приговорили к 4,5 года колонии

Нижегородский районный суд признал бывшего бухгалтера УМВД Нижнего Новгорода Валерию Нажиткову виновной в хищении более 3 млн руб. на фиктивных декретных и зарплатных выплатах в органах полиции (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «г» ст. 286 ч. 3 УК РФ). Ее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишили права занимать определенные должности.

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ Бывший бухгалтер УМВД по Нижнему Новгороду Валерия Нажиткова (справа) после приговора в Нижегородском райсуде

Суд установил, что в период с апреля 2019 по октябрь 2023 года обвиняемая похищала бюджетные деньги под видом начисления ошибочных выплат коллегам, находящимся в декретном отпуске, которых просила затем вернуть деньги себе на банковскую карту для возвращения в кассу управления МВД.

За время следствия она добровольно возместила 200 тыс. руб. ущерба. В дальнейшем с нее взыщут еще 2,9 млн руб. Обвинение просило назначить подсудимой шесть лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Нажиткова пыталась заключить военный контракт и отправиться на СВО, но ей не удалось.

В последнем слове подсудимая признала вину и вновь изъявила желание отправиться на СВО. По ее словам, на преступление она пошла для того, чтобы расплатиться с кредитами. Свое желание отправиться на СВО она объяснила тем, что готова возместить ущерб за счет средств, полагающихся ей за заключение военного контракта.

Анастасия Титова