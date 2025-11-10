Нижегородский Институт развития агломерации потратит 2,3 млн рублей на парковку

Госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области» заключило договор на аренду парковочных мест в бизнес-центре на улице Ульянова, 10а. Стоимость услуги составила 2,3 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Само учреждение также находится в этом здании. Закупку на аренду паркинга для сотрудников и гостей института провели у единственного поставщика, по ФЗ №223, документация по договору не публикуется. Судя по карточке лота, договор заключен на срок с 1 ноября 2025 года по 10 октября 2026 года.

Ранее также был заключен контракт на аренду помещения в бизнес-центре сроком на девять месяцев, его стоимость составила составила 4,7 млн руб. Институт арендует там помещение площадью 299 кв. м.

Галина Шамберина