Кубань вошла в топ-5 регионов по налоговым выплатам за люксовые автомобили

Краснодарский край в 2025 году получит 437 млн руб. налоговых поступлений от владельцев автомобилей премиум-класса. Средства поступят в региональный бюджет, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Motor Фото: Toyota Motor

Налог на роскошь поступает в бюджеты субъектов РФ и зависит от количества зарегистрированных в регионе машин высокой ценовой категории.

Наибольшие суммы традиционно поступят от владельцев автомобилей в Москве — свыше 2 млрд руб., что составляет более 40% общероссийского объема. В столице зарегистрировано около 13 тыс. автомобилей премиум-класса. На втором месте — Санкт-Петербург, где почти 3 тыс. таких машин, а начисленные налоги составят 453 млн руб. Замыкает тройку лидеров Московская область, владельцы дорогих авто которой выплатят порядка 387 млн руб.

Краснодарский край занял четвертое место — здесь зарегистрировано около 1,5 тыс. автомобилей премиум-сегмента, а сумма начисленных налогов составит 437 млн руб. В пятерку регионов также вошел Татарстан, где владельцы 785 автомобилей класса «люкс» перечислят около 124 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае заметно вырос интерес к моделям Toyota RAV4, тогда как наиболее востребованными остаются автомобили LADA Priora и LADA Granta. Среди марок лидируют LADA, Hyundai, Toyota, BMW и Kia, а в числе самых популярных моделей — LADA Priora, Hyundai Solaris, Toyota Camry и LADA 2114 Samara.

Вячеслав Рыжков