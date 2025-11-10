В Ставрополе перед судом предстанет подозреваемый в краже из машин 1,2 млн рублей

В Ставрополе перед судом предстанет подозреваемый в краже более 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что 32-летний житель Невинномысска ночью похитил деньги из двух иномарок. В первом эпизоде мужчина перелез через забор частного дома и открыл двери незапертого автомобиля. В салоне подозреваемый нашел сумку, в которой находилось более 1,1 млн руб. Через некоторое время обвиняемый аналогичным способом проник во двор другого домовладения, похитив из автомашины более 250 тыс. руб.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал полицейским, что специально подыскивал дома обеспеченных людей, а часть похищенного успел потратить. Оставшиеся средства вернули одному из потерпевших. Уголовное дело направили в суд. Злоумышленника заключили под стражу.

Константин Соловьев