Детскую академию ПФК «Краснодар-ЮМР» возглавил бывший игрок сборной России Данков

Главным тренером академии пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» назначен бывший игрок сборной России и чемпион страны 2007 года Станислав Данков. Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

До назначения в Краснодар 47-летний специалист работал старшим тренером Академии «Фарм Ганнерс» в Санкт-Петербурге, а ранее возглавлял команды BSC Petro Stars и «Петроградец». В качестве игрока Данков выступал за петербургский клуб IBS, с которым стал чемпионом России по пляжному футболу, а в составе сборной страны участвовал в чемпионате мира 2008 года и завоевал бронзовые медали Евролиги.

В академии «Краснодара-ЮМР» сейчас действуют пять команд разных возрастных категорий, участвующих в Первом дивизионе, Молодежной лиге России, Кубке РФС «Наша смена» и региональных турнирах.

Вячеслав Рыжков