В Саратове суд оштрафовал иностранца за покушение на дачу взятки инспектору ДПС

В Ленинском районе Саратова суд вынес приговор в отношении 32-летнего иностранного гражданина по уголовному делу о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 15 января этого года инспектор ДПС остановил фигуранта, который находился за рулем иномарки Mitsubishi Lancer, и попросил его пройти в служебный автомобиль для составления протокола в связи с выявленными нарушениями. При этом водитель предложил сотруднику полиции 3 тыс. руб. в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности.

Инспектор ДПС вызвал на место следственно-оперативную группу. По решению суда иностранный гражданин получил штраф в 30 тыс. руб.

Павел Фролов