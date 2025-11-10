На Ставрополье более 2,6 тысяч жителей получили льготные путевки в санатории

С начала 2025 года более 2,6 тыс. льготников Ставропольского края получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

В ведомстве отметили, что на льготные путевки могут претендовать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны и участников ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации.

Для получения направления на санаторно-курортное лечение необходимо сохранить набор социальных услуг и иметь медицинские показания. Лечение проходит в здравницах региона, а также в санаториях Крыма, Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Наталья Белоштейн