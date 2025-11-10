На ликвидацию разливов нефти в Черном море выделили 15 млн рублей

Администрация морских портов Черного моря выступила заказчиком в закупке по оказанию услуг по несению аварийно-спасательной готовности в части ликвидации разливов нефтепродуктов. На эти цели выделяется 14,9 млн руб., согласно опубликованной карточке в единой информационной системе «Закупки».

В карточке закупки указывается, что подрядчика ищут для ликвидации разливов нефти в морских портах Новороссийска, Анапы и Геленджика, а также на подходах к ним. Работы будут выполняться на объектах, находящихся в зоне ответственности ФГБУ «АМП Черного моря». Информация в единой системе была опубликована 6 ноября, заявки будут приниматься до 24 ноября.

Исполнитель будет осуществлять очистку поверхности моря не только от возможных разливов нефтепродуктов, но и от газового конденсата и продуктов переработки.

София Моисеенко