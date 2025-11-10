Пассажирский поезд насмерть сбил человека в Нижнем Новгороде 10 ноября

Утром 10 ноября на 1436-м километре перегона Нижний Новгород—Нижний Новгород Сортировочный пассажирский поезд насмерть сбил человека. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в Центральном МСУТ на транспорте СКР.

Фото: Центральное МСУТ СКР

По факту случившегося начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Галина Шамберина