Пассажирский поезд насмерть сбил человека в Нижнем Новгороде 10 ноября
Утром 10 ноября на 1436-м километре перегона Нижний Новгород—Нижний Новгород Сортировочный пассажирский поезд насмерть сбил человека. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в Центральном МСУТ на транспорте СКР.
Фото: Центральное МСУТ СКР
По факту случившегося начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.