В Саратовской области зафиксирован рост цен на овощи и фрукты

В Саратовской области за прошлую неделю подорожали некоторые овощи и фрукты. Об этом сообщает Саратовстат.

Так, с 3 по 9 ноября томаты выросли в цене на 6,56% — до 168,53 руб. за 1 кг. Огурцы стали дороже на 3,57% — до 136,62 руб. за 1 кг. Столовая свекла сейчас продается за 34,97 руб. — рост цены на 4,89%. За яблоки просят в среднем 118,88 руб. за 1 кг — прибавка 2,16%.

При этом 1 кг моркови стал дешевле на 2,62% — до 34 руб. 1 кг соли подешевел на 3% — до 13,62 руб.

Павел Фролов