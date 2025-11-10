Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дагестану направлены 1,5 млрд рублей на инфраструктуру для переработки ТКО

В 2025 году Правительство России предоставит Дагестану дополнительные 1,5 млрд руб. на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова

Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова

Дополнительные средства на создание инфраструктуры для переработки ТКО получат еще три региона — Республика Марий Эл, Мордовия и Курганская область. В общей сложности на эти цели планируют выделить 6 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в муниципалитетах Дагестана до конца 2025 года планируют открыть более 2 тыс. контейнерных площадок. Для этого из бюджета планируют выделить 177 млн руб.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все