Дагестану направлены 1,5 млрд рублей на инфраструктуру для переработки ТКО

В 2025 году Правительство России предоставит Дагестану дополнительные 1,5 млрд руб. на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Дополнительные средства на создание инфраструктуры для переработки ТКО получат еще три региона — Республика Марий Эл, Мордовия и Курганская область. В общей сложности на эти цели планируют выделить 6 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в муниципалитетах Дагестана до конца 2025 года планируют открыть более 2 тыс. контейнерных площадок. Для этого из бюджета планируют выделить 177 млн руб.

Наталья Белоштейн