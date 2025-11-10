Циклон принесет в Петербург небольшие дожди и мокрый снег — в Ленобласть

Тыловая часть обширного циклона, уходящего своим центром в акваторию Баренцева моря, определит метеорологические условия в Петербурге 10 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Петербурге ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. По Ленобласти местами с мокрым снегом. Воздух прогреется местами до 3-5 градусов.

Уже ночью ожидается заморозки, столбики термометров опустятся ниже нуля. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Андрей Маркелов