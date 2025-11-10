В Новороссийске утечка оставила без воды 1200 человек
Аварийное отключение воды произошло в Южном районе Новороссийска. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации «Водоканала», на сетях водоснабжения на Мысхакском шоссе, 48 была зафиксирована утечка. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу воды приостановили от НСВ на улице Куникова, 92 по следующим адресам:
- ул. Волгоградская, 2-28
- ул. Золотаревского, 2, 2А, 4
- ул. Малоземельская, 14
- ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104
- Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56
По подсчетам ресурсоснабжающей организации, без водоснабжения находятся 1,2 тыс. человек. На период проведения работ им будет осуществляться подвоз воды автоцистернами по заявкам. Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 17:00.