В Новороссийске утечка оставила без воды 1200 человек

Аварийное отключение воды произошло в Южном районе Новороссийска. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации «Водоканала», на сетях водоснабжения на Мысхакском шоссе, 48 была зафиксирована утечка. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу воды приостановили от НСВ на улице Куникова, 92 по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2-28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

По подсчетам ресурсоснабжающей организации, без водоснабжения находятся 1,2 тыс. человек. На период проведения работ им будет осуществляться подвоз воды автоцистернами по заявкам. Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 17:00.

София Моисеенко