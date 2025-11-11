Корни времени

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили в Шалово-Перечицком песчаном карьере в Лужском районе Ленинградской области уникальную палеоботаническую находку — ствол древнего дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет с хорошо сохранившейся корневой системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Григорьев Фото: Дмитрий Григорьев

Раскопочный отряд, в который вошли сотрудники СПбГУ, а также волонтеры, на протяжении недели, с 27 октября, вел работы по извлечению ценного объекта. Изначально предполагалось, что находка представляет собой прототаксит — загадочный ископаемый организм, часто интерпретируемый как гигантский гриб, многочисленные фрагменты которого ранее встречались в этом карьере. Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу.

«Данная находка является, вероятно, самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растения. Найденный образец имеет особую ценность в контексте изучения прототакситов, природа которых остается предметом научных дискуссий уже более 150 лет. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения. Полученные данные позволят пересмотреть материал, ранее описанный как прототакситы»,— отметила палеоботаник, ассистент кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова.

Из-за сложных погодных условий и обводненности песчаной породы извлечение образца потребовало применения специальных методик консервации. Для просушивания использовалась термопушка, работавшая от генератора, предоставленного руководством карьера. После этого образец пропитывается специальными укрепляющими растворами. На данный момент уже использовано более 10 л этого раствора. Расчистка ведется с помощью ножей, шпателей и кисточек.

«Изучение древнейших остатков древесных растений с Русской платформы важно и с позиций укрепления научных позиций России в изучении этих объектов. Наиболее крупные и важные в научном отношении находки корневых систем были обнаружены также на юге Донецкого бассейна. Известные зарубежные находки существенно уступают по полноте сохранности корневой системе, обнаруженной и препарируемой сотрудниками Палеонтологического музея СПбГУ»,— сказал начальник раскопочного отряда, заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрий Григорьев.

Детальное изучение образца в стенах университета позволит ученым уточнить его таксономическую принадлежность, определить морфологические особенности, расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений, а также понять механизмы их адаптации к наземным условиям и роль в формировании первых почвенных покровов.

После завершения всех исследовательских и реставрационных работ уникальная находка займет место в экспозиции Палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета.

Пресс-служба СПбГУ