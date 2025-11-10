Над Ершовским районом 10 ноября будет летать БПЛА

Над Ершовским районом Саратовской области сегодня, 10 ноября, будет летать беспилотник. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие. Согласованные с соответствующими службами полетные операции необходимы для планового обследования магистральных газопроводов.

В работах задействованы специалисты ППО «Газпром Трансгаз Саратов». БПЛА будет курсировать между населенными пунктами Антоновка-Демьяс, Антоновка-Емельяновка и Ершов-Мокроус с 09:00 до 18:00.

Павел Фролов