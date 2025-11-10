Яйцеклетки с отложенным стартом

Экстракорпоральное оплодотворение помогает детям появляться на свет уже более 40 лет. Однако шансы на удачное проведение процедуры с первой попытки невелики. Юлия Фетисова, заведующая отделением «Центр инновационных репродуктивных технологий» им. Е. Г. Лебедевой госпиталя MD Group на Севастопольском, рассказала корреспонденту «Ъ-Науки» о достижениях российских ученых и врачей в области ЭКО.

Юлия Фетисова, заведующая отделением «Центр инновационных репродуктивных технологий» имени Е.Г.Лебедевой госпиталя MD Group на Севастопольском

— Сегодня женщины чаще всего не задумываются до 35 лет о том, что, возможно, у них есть проблемы со способностью забеременеть естественным способом. А узнав, что такая проблема существует, чаще всего считают, что ЭКО — панацея от всего и в любом возрасте можно воспользоваться этим методом. Расскажите, в каком возрасте уже поздно прибегать к процедуре ЭКО? И как в процентном соотношении уменьшается возможность забеременеть с помощью ЭКО в разном возрасте?

— В 49–51 год в яичниках заканчивается запас яйцеклеток, и его уже не восполнить. Однако уже с 40–42 лет почти каждая женщина столкнется с проблемами с зачатием. Если говорить о шансах забеременеть в программе ЭКО, то они составят в 38–40 лет 30–35% на одну программу, в 41–43 года — 12–15%, а в 45 лет — 0,5%. Если собственные яйцеклетки в этом возрасте не дают рождения малыша, то доктора в клиниках ЭКО всего мира предложат использование донорских ооцитов. Ведь именно возраст яйцеклеток несет ответственность за возможность забеременеть.

— Сколько сегодня теоретически может жить замороженная клетка или эмбрион? Могут ли наши потомки разморозить его через столетие и получить здорового человека?

— Предельного времени хранения для криоконсервированных яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов не существует. При поддержании должного уровня температуры за счет постоянной подачи жидкого азота даже спустя сотню лет биоматериал сохранит жизнеспособность. Технически для науки возможность рождения человека из хранившегося десятки лет эмбриона не сложна. Остается только урегулировать вопросы наследования биоматериала.

— Ученые научились редактировать геном человека, а это значит, что можно отредактировать хромосомы и убрать все болезни? Как вы к этому относитесь? Как в перспективе будет выглядеть ЭКО? Смогут ли люди выбирать цвет глаз и цвет волос у своих эмбрионов?

— Возможность прочитать весь геном эмбриона, узнать как предрасположенность к болезням, так и цвет глаз, прогноз по уровню интеллекта уже существует. И не как теоретическая, а как работающая технология. Вот только нужно ли выбирать пол, цвет глаз? Или достаточно просто любить, поддерживать ребенка в тренировках и учебе? Это большой морально-этический и нравственный вопрос. Совсем другое дело — выбрать эмбрион, не несущий в себе тяжелое заболевание, такое как муковисцидоз, спинально-мышечную атрофию. В этом репродуктивная медицина с радостью помогает родителям ежедневно.

— Какая страна сейчас лидер по удачным ЭКО? У кого наши врачи учатся или, возможно, даже кому-то преподают, делясь своим опытом? Скажем так, кто лидер в этом направлении?

— Однозначного лидера в репродуктивной медицине нет. Или, скорее, есть несколько лидеров среди стран, в которых женщины откладывают рождение ребенка на все более старший возраст. Врачам и ученым в этих странах приходится быстрее совершенствоваться в умениях, подходах, тенденциях, применять все более современные технологии. Россия в их числе.

— Насколько безопасна программа ЭКО? Очень много звездных историй, когда после родов (в том числе после ЭКО) у звезд обнаруживали раковые опухоли. Это связано с ЭКО? Или просто с родами? Есть ли какие-то исследования по данной теме? Насколько безопасно получать яйцеклетки и замораживать их?

— Изучение здоровья женщин и детей после ЭКО ведется постоянно по всему миру. Исследователи постоянно опровергают возможную связь между гормональной стимуляцией, программами ЭКО и количеством раковых опухолей или иным отдаленным влиянием на здоровье будущей мамы и на здоровье зачатых «в пробирке» деток. А ведь первому ребенку из пробирки Луизе Браун уже 47 лет! Достаточный промежуток времени для исследований.

Отмечу при этом, что такие факторы риска, как курение, избыточная масса тела, возраст матери и отца, многоплодная беременность, являются доказанными факторами для возникновения осложнений во время беременности, а также факторами, ассоциированными с эпигенетическими болезнями. Процедура взятия яйцеклеток является безопасной при правильном медицинском сопровождении. Тем не менее в ходе проведения стимуляции существует ряд повышенных рисков, таких как риск гиперстимуляции или тромбоза, которые требуют индивидуального подхода к ведению пациентки. Некоторые исследования выявляют возможную связь развития ожирения в более старшем возрасте у женщин, которые проходили программы ЭКО, однако данных пока мало и они не окончательные. Таким образом, отдаленного влияния на здоровье на сегодняшний день не выявлено.

— Как взятие яйцеклеток повлияет на здоровье женщины? Не начнется ли у нее из-за этого раньше срока климакс?

— Процедура взятия и замораживания яйцеклеток может проводиться и без гормональных препаратов, и без стимуляции. А о том, что у стимуляции не выявлено такого эффекта, как приближение климакса, мы уже поговорили.

— По статистике, только около 10% женщин способны зачать самостоятельно после 40 лет и 3–5% — после 45 лет. Как медицина помогает в этом случае?

— Для начала медицина сразу скажет: не затягивайте время до старта лечения! Ведь чем раньше мы начнем, тем меньше нам понадобится программ ЭКО для рождения ребенка. После полного обследования пары (а ведь от партнера также зависит возможность рождения и здоровье будущего малыша), коррекции выявленных проблем, гормональных отклонений, витаминных дефицитов вспомогательные репродуктивные технологии помогут выбрать наиболее перспективный сперматозоид и зачастую единственно здоровый эмбрион с помощью генетического теста, предотвратив наступление беременности с тяжелыми заболеваниями, такими как синдром Дауна.

— Антимюллеров гормон (АМГ) с каждым годом падает у всех женщин. Есть какие-то методы повысить его? Может быть, сейчас наука бьется над разрешением этого вопроса? Расскажите о последних исследованиях на эту тему.

— Способов повысить АМГ все еще не существует. Основные пути — это поиск наиболее успешной схемы лечения для женщин с низким АМГ, критериев подбора индивидуальных схем, а также «митохондриальных бустеров» — витаминно-минеральных усилителей для роста качественных яйцеклеток и сперматозоидов.

— Есть ли у российских ученых какие-то новые открытия, которыми мы могли бы похвастаться в области ЭКО?

— В России активно внедряются передовые методы пренатальной диагностики, такие как НИПТ. Широкое использование генетического тестирования эмбрионов (ПГТ) способствует росту эффективности ЭКО и обеспечивает большую безопасность для будущих детей. Особое внимание уделяется индивидуализации протоколов стимуляции, чтобы снизить риски гиперстимуляции и с целью получения более качественных яйцеклеток. Постоянно ведутся поиски по созданию и применению новых фармакологических препаратов и технологий: к примеру, в России уже создан отечественный препарат для стимуляции роста и созревания фолликулов.

