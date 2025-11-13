Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волны расширения НАТО

Волна расширения Год Страны
I (основание) 1949 Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция
II 1952 Греция, Турция
III 1955 Германия
IV 1982 Испания
V 1999 Чехия, Венгрия, Польша
VI 2004 Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония
VII 2009 Албания, Хорватия
VIII 2017 Черногория
IX 2020 Северная Македония
X 2023–2024 Финляндия, Швеция

Источник: открытые данные.



Новости компаний Все