Волны расширения НАТО Волна расширения Год Страны I (основание) 1949 Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция II 1952 Греция, Турция III 1955 Германия IV 1982 Испания V 1999 Чехия, Венгрия, Польша VI 2004 Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония VII 2009 Албания, Хорватия VIII 2017 Черногория IX 2020 Северная Македония X 2023–2024 Финляндия, Швеция Источник: открытые данные.