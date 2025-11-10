Частоту «Ласточек» по маршруту Нижний Новгород—Киров увеличат с 26 декабря
Дополнительные скоростные поезда «Ласточка» пустят на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород—Киров в новогодние праздники. По одному поезду запустят в каждом направлении с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщили в пресс-службе магистрали.
Поезд №746 будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода в 06:00. Поезд №745 будет ежедневно отправляться из Кирова в 17:00. Время в пути составит около пяти часов.