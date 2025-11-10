Жительница Волгограда пойдет по суд за мошенничество с маткапиталом на 586 тыс.

В Волгограде суд рассмотрит в отношении местной жительницы уголовное дело о мошенничестве при получении средств материнского капитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, в 2021 году фигурантка родила ребенка, после чего в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» получила государственный сертификат на маткапитал. В марте позапрошлого года она оформила в кредитном потребительском кооперативе договор займа под предлогом покупки жилого помещения. Далее фигурантка предоставила в государственный орган заявление о направлении средств маткапитала на погашения этого займа. При этом она указала, что якобы собирается использовать недвижимость для проживания и выделить долю своему ребенку.

Введенные в заблуждение должностные лица уполномоченного органа перечислили на счет кредитного кооператива средства маткапитала в размере 586 тыс. руб. Затем фигурантка продала жилье третьему лицу и потратила бюджетные средства на личные нужды. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд на рассмотрение.

