Дебиторский долг застройщика из Владикавказа продают за 960 млн рублей

Арбитражный управляющий Тимур Пшуков объявил о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности банкрота ООО «Лея» из Владикавказа. Предметом продажи станет право требования по субсидиарной ответственности к учредителю предприятия Марианне Джигаевой на сумму 960,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Прием заявок на участие в торгах начнётся 10 ноября 2025 года и завершится 28 января 2026 года. Продажа будет проходить по схеме публичного предложения с постепенным снижением стартовой цены. Каждые пять рабочих дней цена будет снижаться на 5% от первоначальной суммы. Минимальная цена отсечения установлена на уровне 50% от стартовой стоимости. Размер задатка составляет 10% от текущей цены предложения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лея» зарегистрировано в 2001 году во Владикавказе (Северная Осетия-Алания). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Мариана Джигаева. Уставный капитал — 5,2 млн руб.

Победителем станет участник, который первым подаст заявку с ценой не ниже установленной для конкретного периода торгов. Конкурсный управляющий в течение пяти дней направит победителю предложение о заключении договора купли-продажи права требования.

Оплата должна быть произведена в течение 30 дней после подписания договора путем перечисления средств на расчётный счет ООО «Лея» в ПАО Сбербанк.

С заявлением о признании ООО «Лея» в Арбитражный суд РСО-Алания обратилось ПАО «Сбербанк России» в 2015 году. В августе 2016 года компания была признан несостоятельной. Сумма долга перед банком составила 303,7 млн руб. (просроченный основной долг — 293 млн руб., проценты за пользование кредитом — 2,9 млн руб., неустойка — 6,9 млн руб. В материалах дела говорится, что бездействие руководителя по исполнения обязанности по обращению в суд с заявлением должника повлекло образование задолженности перед кредиторами в сумме 655,6 млн руб.

