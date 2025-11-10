В Пензе на пожаре на 520 кв. м погибла местная жительница

На улице Огарева в Пензе на пожаре в кирпичном доме погибла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 23:51 накануне, 9 ноября. Прибывшие на место специалисты спасли пострадавшего 40-летнего мужчину, эвакуировали 10 человек. В результате пожара погибла 36-летняя женщина.

Огонь распространился на площади 520 кв. м. Выгорело чердачное помещение, второй этаж и частично первый этаж двухэтажного кирпичного дома.

В тушении были задействованы 35 специалистов и 11 единиц техники. Согласно предварительным сведениям, огонь возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

