В Саратовской области прокуратура защитила права обманутой матери участника СВО

В Саратовской области прокуратура через суд добилась защиты прав матери участника СВО, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Балтайского района в ходе проверки выяснила, что в мае прошлого года мошенники по телефону убедили пенсионерку взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело. Расследование показало, что перевод поступил на счет 23-летнего жителя Алтайского края.

Прокуратура в интересах пенсионерки обратилась в Солтонский районный суд Алтайского края с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 250 тыс. руб. Требования удовлетворены, надзорное ведомство поставило на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов