Над Черным морем за ночь сбили 7 БПЛА

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 71 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа в ночь на понедельник. Над Черным морем сбили 8 БПЛА.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 29. Еще семь беспилотников уничтожены над Курской областью, по пять — над Липецкой и Смоленской, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три аппарата были сбиты над Крымом, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков