Микрофинансовую организацию оштрафовали за 411 звонков уральцу

Сотрудники ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области привлекли к ответственности микрофинансовую организацию за назойливые звонки уральцу. По данным ведомства, организация совершила 411 телефонных звонков гражданину за два месяца.

Житель пожаловался на многочисленные звонки с требованиями вернуть просроченную задолженность — с компанией он заключал договор. Проверка показала, что количество совершенных звонков превышает допустимые законом нормы. В результате микрофинансовую организацию оштрафовали на 50 тыс. руб. Штраф уже уплачен, средства поступили в бюджет государства.

Напомним, в октябре за массовые звонки и сообщения коллекторов жительнице Новоуральска (Свердловская область) судебные приставы оштрафовали финансовую организацию на 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина