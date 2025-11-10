Под Пензой убрали свалку после принятых прокуратурой мер

В Камешкирском районе Пензенской области ликвидировали несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Житель Камешкирского района в ходе личного приема рассказал прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову о наличии несанкционированной свалки около дома № 20 по ул. Лермонтова в селе Русский Камешкир. Проверка показала, что администрация Русско-Камешкирского сельсовета не осуществляет надлежащее содержание и уборку контейнерной площадки.

В соответствии с поручением господина Горшкова прокуратура Камешкирского района внесла представление главе администрации. В итоге орган местного самоуправления распорядился убрать свалку.

Павел Фролов