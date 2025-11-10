Паслер поздравил свердловских сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщил региональный департамент информационной политики.

Он назвал главное управление МВД России по Свердловской области крепкой и слаженной командой профессионалов, которая способна решать самые сложные задачи по противодействию различным угрозам. «Ваша работа имеет важнейшее значение для дальнейшего уверенного развития экономики Свердловской области, улучшения делового климата в регионе, укрепления социальной стабильности в обществе, обеспечения безопасности, роста качества жизни уральцев. Убежден, что сотрудники ведомства и впредь будут твердо стоять на страже закона, защищать уральцев, достойно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг. Желаю вам надежных товарищей рядом, благополучия, крепкого здоровья, новых успехов и всего наилучшего!»,— поздравил глава региона.

Денис Паслер также сообщил, что регион будет продолжать укреплять материально-техническую базу, приобретать необходимую технику и улучшать условия работы для сотрудников МВД. За первое полугодие текущего года при содействии сотрудников МВД в регионе проведено более 4 тыс. массовых мероприятий с участием свыше 2 млн человек — многие из них были приурочены к празднованию 80-летия Победы.

Ирина Пичурина