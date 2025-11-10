На заводе «Аврора» в Саратове создали импортозамещающий высокоточный датчик

Специалисты саратовского завода «Аврора» разработали импортозамещающий высокоточный датчик для координатно-измерительных машин. Предприятие посетил зампредседателя правительства области — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

По словам господина Торгашина, завод занимается поставками автоматизированных систем и линий, которые ранее доставлялись из других стран. Он отметил, что на фоне санкционного давления «Аврора» является достойным конкурентом западных компаний.

Директор организации Алексей Максимов напомнил, что завод открылся 27 лет назад. Тогда на его территории изготавливали тольку одну укупорочную машину. На сегодняшний день компания производит свыше 800 наименований фасовочно-упаковочного оборудования, приобретаемого различными российскими регионами и странами ближнего зарубежья.

Созданный сотрудниками «Авроры» прецизионный измерительный датчик с расширенными возможностями использования для станочного оборудования и координатно-измерительных машин не имеет аналогов в России. Импортозамещающее оборудование можно задействовать, в частности, в оборонной отрасли.

Павел Фролов