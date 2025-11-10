Над Черным морем ночью сбивали беспилотники
За прошедшую ночь силы ПВО сбили семь вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Минобороны РФ, всего над регионами России в ночь на 10 ноября перехватили и уничтожили 71 БПЛА. Наибольшее количество дронов ликвидировали над Брянской областью – 29.
Ночью в Новороссийске объявляли режим тревоги по безэкипажным катерам, о чем в своем Telegram-канале сообщал глава города Андрей Кравченко. Угрозу по БЭК отменили в 04:56.