Над Черным морем ночью сбивали беспилотники

За прошедшую ночь силы ПВО сбили семь вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, всего над регионами России в ночь на 10 ноября перехватили и уничтожили 71 БПЛА. Наибольшее количество дронов ликвидировали над Брянской областью – 29.

Ночью в Новороссийске объявляли режим тревоги по безэкипажным катерам, о чем в своем Telegram-канале сообщал глава города Андрей Кравченко. Угрозу по БЭК отменили в 04:56.

София Моисеенко