Распахнуть двери будущего дома: в жилом квартале DOGMA PARK открылся шоурум

Компания DOGMA открыла демонстрационную квартиру в микрорайоне DOGMA PARK.

Фото: Компания DOGMA

Это позволит покупателям ознакомиться с планировкой, качеством отделки и прочувствовать атмосферу своего будущего дома.

Шоурум представляет собой полностью готовую квартиру площадью 44 кв. м. с просторной кухней-гостиной, светлой спальней, постирочной и санузлом. Он поможет покупателям принять решение о приобретении недвижимости основываясь не только на рендерах, а «примерив» ее на себя: пройтись по комнатам, посмотреть на расположение мебели, открыть окна, представить семейные вечера на кухне.

Интерьер шоурума отражает фирменный почерк и подход компании к качеству и дизайну: единый стиль всех помещений, современные отделочные материалы, продуманные решения и эргономичная организация пространства.

В демонстрационной квартире гости смогут оценить высоту потолков, обои, межкомнатные двери, керамику, сантехнику и освещение. Также в шоуруме установлена мебель, бытовая техника и кухонный гарнитур, что поможет наглядно представить, как может выглядеть жилое пространство после заселения.

«Преимущества шоурума в том, что покупатель видит не абстрактную визуализацию, а живое, реальное пространство. Мы открыто показываем, каким будет готовый продукт, это наша честная демонстрация качества», – отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Шоурум расположен в офисе продаж квартала DOGMA PARK по адресу ул. Марины Цветаевой 7 к. 1. Посетить его можно ежедневно с 09:00 до 21:00 по предварительной записи.

