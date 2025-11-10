Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе услугами социального такси воспользовались 6 тысяч пассажиров

С начала 2025 года услугами социального такси в Ставрополе воспользовались более 5,8 тыс. жителей, из них 2 тыс. инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Кроме этого, в 2025 году в городе услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 103 гражданина, 28 из них — участники СВО.

В ведомстве отметили, что популярность соцтакси и аренды технических средств реабилитации обусловлена тем, что из-за особенностей ландшафта или сложившейся застройки люди с инвалидностью не могут самостоятельно добраться до нужного места.

Наталья Белоштейн

