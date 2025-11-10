Над Самарской областью сбиты четыре беспилотника

В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

В понедельник, 10 ноября, с 5:57 (MSK+1) введены ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту Курумоч. Задерживается вылет семи рейсов из Самары (в Анталью, Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов, Тюмень и Сочи).

Георгий Портнов