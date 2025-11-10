Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В КБР на реконструкцию водовода в Прохладном направлено 76 млн рублей

На реконструкцию главного водовода в Прохладном направлено более 76 млн руб. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Республики Кабардино-Балкария.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что замена труб протяженностью более 4 км обеспечит стабильным водоснабжением ряд жилых домов, школ, предприятий и социальных учреждений.

Кроме этого, прокладка нового водовода вдоль действующего снизит риск перебоев в подаче воды.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все