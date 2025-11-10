В Кольцово задерживаются самолеты в Москву и Санкт-Петербург
В Екатеринбурге задерживается отправление двух самолетов в Москву и одного в Санкт-Петербург, следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Вылет рейса U6-300 «Уральских авиалиний» в московское Домодедово перенесен с 12:00 на 13:00, отправление рейса DP-6542 авиакомпании «Победа» задерживается до 19:00 — самолет должен был отправиться в 6:00.
В 12:50 должен был вылететь в Санкт-Петербург рейс «Уральских авиалиний» U6-174 — согласно расписанию, отправление перенесено на 13:35.