Продажи Lada Largus временно ограничили из-за возможных проблем с вращением руля

С 21 октября в России временно ограничены продажи автомобилей Lada Largus. Это связано с необходимостью проверки случаев затрудненного вращения рулевого колеса. В Росстандарте сообщили, что ограничения будут действовать до завершения тестирования компонентов и анализа производственных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Все текущие обращения владельцев Lada Largus по данной проблеме обслуживаются по гарантии. Росстандарт отметил, что все проведенные ремонты были успешными, и повторных жалоб не поступало.

Пресс-служба АвтоВАЗа уточнила, что компания уже уведомила Росстандарт о мерах, направленных на устранение выявленных проблем. Ограничения на продажи будут действовать до полного анализа и тестирования.

Андрей Сазонов