Под Самарой погиб водитель легковушки после столкновения с поездом

В Самарской области ночью 10 ноября на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на рельсы перед грузовым поездом, сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Машинист поезда пытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но не успел. В результате аварии водитель автомобиля погиб.

Локомотивная бригада не пострадала и не обращалась за медицинской помощью. Движение поездов не было нарушено. Куйбышевская железная дорога призывает водителей быть внимательными на переездах и соблюдать правила дорожного движения.

Андрей Сазонов