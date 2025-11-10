Под Самарой погиб водитель легковушки после столкновения с поездом
В Самарской области ночью 10 ноября на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на рельсы перед грузовым поездом, сообщили в Куйбышевской железной дороге.
Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ
Машинист поезда пытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но не успел. В результате аварии водитель автомобиля погиб.
Локомотивная бригада не пострадала и не обращалась за медицинской помощью. Движение поездов не было нарушено. Куйбышевская железная дорога призывает водителей быть внимательными на переездах и соблюдать правила дорожного движения.