В Свердловской области текущая неделя станет переходной от осени к зиме

На неделе в Свердловской области продолжится переход от осени к зиме, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Похолодания будут сменяться оттепелями, выпадут дождь и снег: в западной и юго-западной части региона выпадет 15-20 мм осадков, в остальных районах — 5-10 мм. К выходным снег в южной части области может полностью растаять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 10 ноября после холодной ночи через регион пройдет теплый атмосферный фронт, приносящий снегопады, особенно на западе и севере области. Днем ожидается -1°..+4°, на востоке и на севере до -2°..-4°. Вечером в южных районах снег сменится дождем, оттепель охватит большую часть региона. Во вторник в Свердловской области сохранится теплый воздух, но к среде начнет распространяться холод, период оттепели закончится. Похолодание продлится пару дней — 12-13 ноября. В пятницу и субботу регион вновь окажется в теплом секторе атлантического циклона, ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, и повышение температуры до +3°..+5°.

В Екатеринбурге в понедельник днем установится температура +2°..+4°, будет в основном облачно, небольшой снег, вечером мокрый снег, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный с переходом на южный, юго-западный, 1-6 м/с, днем усиление до 4-9м/с с порывами до 12 м/с. Во вторник ночью ожидается 0°, днем +1°, ночью среды похолодает до -4°, днем до -1°. В четверг — ночью -5°, днем -1°, в пятницу — ночью -1°, днем +4°. На выходных ожидается небольшое потепление: в субботу ночью +2°, днем +5°, в воскресенье — ночью -1°, днем +1°. Температура в начале следующей недели будет примерно на том же уровне.

Напомним, в воскресенье последствия снегопада в Свердловской области вышли устранять более 230 машин.

Ирина Пичурина