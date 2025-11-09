Суд оставил в СИЗО фигуранта дела об убийстве камышинского судьи Ветлугина

Центральный районный суд Волгограда продлил арест Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве судьи из Камышина Василия Ветлугина. Фигурант останется в изоляторе до конца декабря.

Трагедия произошла 14 августа. Сергей Кибальников подкараулил Виталия Ветлугина у здания суда и начал стрелять из карабина. Судья пытался убежать, но нападавший догнал его, избил и нанес несколько ножевых ранений. По словам обвиняемого, нападение было мотивировано ревностью. Он подозревал, что его бывшая супруга Елена Кибальникова — секретарь Камышинского суда, имела роман с Виталием Ветлугиным.

Госпожа Кибальникова больше в суде не работает. Фигуранта задержали на месте преступления — он дождался силовиков и не оказывал сопротивления. Ему предъявлено обвинение в жестоком убийстве (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ)

Никита Маркелов