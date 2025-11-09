Волгоградский «Ротор» обыграл ярославский «Шинник» со счетом 3:0

Волгоградский «Ротор» окончил встречу с ярославским «Шинником» со счетом 3:0. Матч, прошел на «Волгоград Арене» и собрал более 14 тыс. болельщиков.

В первом тайме хозяева доминировали по владению мячом и числу ударов, однако на перерыв ушли при счете 0:0. На 52-й минуте Андрей Семенов открыл счет, забив головой.

На 60-й минуте вместо Давида Давидяна вышел Илья Сафронов. На 79-й минуте он успешно реализовал 11-метровый удар, удвоив преимущество «Ротора». Глеб Шильников на 83-й минуте довел счет до 3:0, зафиксировав уверенную победу волгоградской команды.

Эта победа прервала серию из трех поражений «Ротора». Следующий матч «Ротор» проведет 15 ноября против «Торпедо» в Химках.

Никита Маркелов