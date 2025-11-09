Добро пожаловать домой: канадский форвард Брендэн Лайпсик вернулся в СКА

Канадский нападающий с российским паспортом Брендэн Лайпсик вновь стал игроком СКА, сообщает пресс-служба армейцев 9 ноября. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона КХЛ. Сумма контракта пока не разглашается.

Господин Лайпсик выступал за петербургский клуб в сезоне 2023/2024 под руководством Романа Ротенберга. Тогда он провел за армейцев 21 игру в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина, набрав 4 (2+2) очка.

В минувшем сезоне 31-летний канадец выступал за «Автомобилист» и «Сибирь», набрав 24 (12+12) очка за 54 игры. В плей-офф Кубка Гагарина форвард так и не смог отличиться за новосибирский клуб.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что хоккеисты СКА одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве «Динамо» 3:2. Снова успех армейцам принес бросок канадского защитника Тревора Мерфи.

Андрей Маркелов