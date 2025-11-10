Заброшенной части Покровской больницы дают вторую жизнь

19 ноября в Петербурге пройдут торги на право долгосрочной аренды дореволюционного здания амбулатории и ремесленного приюта Покровской общины сестер милосердия на Большом проспекте Васильевского острова, 85Р. Начальная цена аукциона — 1 млн рублей в месяц на время реставрационных и ремонтных работ, после арендная плата будет снижена до 1 рубля за кв. м. Эксперты находят объект площадью 3,4 тыс. кв. м весьма перспективным и предполагают, что по результатам торгов аренда может быть значительно увеличена. При этом, по оценке специалистов, стоимость восстановления может превысить 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой проспект Васильевского острова, 85 Р

Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга Большой проспект Васильевского острова, 85 Р

Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября. Неиспользуемый ныне корпус Покровской больницы построен в 1909–1910 годах в стиле модерн по проекту архитектора Карла Коха. Как сообщает пресс-служба Смольного, изначально там располагались учреждения Покровской общины сестер милосердия. Позднее туда перенесли лечебный корпус Покровской больницы. В годы блокады в нем оказывали помощь раненым фронтовикам и жителям города.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сегодня часть Васильевского острова, где находится объект, получила новый импульс развития. Около года назад здесь открылась станция метро «Горный институт», а в сентябре после реконструкции начал работу Центр современного искусства имени Сергея Курехина.

Руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области член ИКОМОС Александр Демин согласен, что рассматриваемый объект — очень качественный с точки зрения локации, поскольку находится в шаговой доступности от метро и в активно развивающейся части Васильевского острова. «Локация и статус объекта культурного наследия, на приспособление которого не распространяются ограничения градрегламента участка, дают правообладателю уже после реставрации здания максимально широкий спектр потенциально коммерчески успешных функций»,— объясняет эксперт.

Бонусом, по мнению господина Демина, являются удобные планировочные решения здания, коридорная система, малое число внутренних капитальных стен, обилие окон на фасаде. «Поэтому объект может быть приспособлен и под гостиницу, и апарт-отель, и бизнес-центр, и медицинское учреждение. Часть помещений может быть занята под торговлю и объекты общественного питания. Скорее всего, речь пойдет о совмещении функций»,— дает оценку он. Господин Демин уверен, что здание заинтересует инвесторов и по итогам торгов первоначальная арендная плата может быть значительно увеличена.

Партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина подтверждает, что объект — «крайне интересный, красивый, компактный, с ярким дизайном внутри и снаружи». «Но к сожалению, все эти параметры не являются залогом инвестиционного успеха, когда речь идет об объекте культурного наследия (ОКН.— "Ъ Северо-Запад"),— констатирует она. Первое, что приходит в голову по поводу функции, рассуждает госпожа Шарыгина, — это креативное пространство, наподобие Анненкирхе, но вокруг существует уже несколько таких объектов («Севкабель Порт», «Брусницын», «Эрарта», Центр Курехина) и еще целый ряд пространств на Васильевском острове.

Кроме этого, действующие в непосредственной близости медицинские учреждения не совсем сочетаются с креативной функцией. Было бы идеально сохранить изначальное медицинское назначение и приспособить здание под частную клинику высокой категории или же создать средство размещения с медицинской составляющей, заключает госпожа Шарыгина.

«В классические коммерческие функции (офис, отель) я не очень верю, хотя локация отличная и сам объект тоже, но, возможно, покупатель-инвестор проявит креатив и создаст что-то гибкое и многофункциональное. Объект будет интересен специфическому творческому инвестору, который не боится трудностей и не боится в любой момент превратиться из инвестора в мецената. Такое случается при приспособлении ОКН»,— подчеркивает эксперт Becar Asset Management.

Специалисты отмечают, что нельзя не принимать во внимание аварийное состояние здания бывшей амбулатории и вместе с этим относительно лояльный предмет охраны. Александр Демин предупреждает, что инвестору придется выполнить комплекс работ по реставрации кирпичных стен, устройству фактически новых перекрытий, кровли, реставрации фасадов, элементов интерьеров, устройству внешних и внутренних инженерных сетей и оборудования, технологическому присоединению здания. Стоимость работ по ремонту, реставрации и приспособлению будет зависеть от инженерной наполненности объекта, а также качества проектных решений и умения инвестора работать с подрядными организациями. Ольга Шарыгина говорит, что, судя по фотографиям, стоимость составит не менее 150–200 тыс. рублей за кв. м в зависимости от будущей идеи.

«В любом случае рассчитывать нужно на цифры не менее 300–350 тыс. рублей за кв. м полезной площади и общую стоимость проекта более 1 млрд рублей. Даже с учетом уникальной локации это серьезные вложения, принимая во внимание, что все-таки речь идет об арендном объекте»,— дает заключение член ИКОМОС Демин.

Программа «Рубль за метр» в Петербурге реализуется с 2018 года. По программе восстановлены два объекта культурного наследия: Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, а также особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых на Петроградской стороне. По данным Смольного, еще 12 объектов находятся на разных стадиях ремонтно-реставрационных работ.

Александра Тен