Судовладелец возместил 14 млн рублей за разлив нефти в порту Новороссийска

В Краснодарском крае судовладелец возместил ущерб в размере более 14 млн руб., причиненный разливом нефтепродуктов при бункеровке судна. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной Новороссийской транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле нынешнего года во время заправки судна топливом. В результате загрязнения был нанесен ущерб водному объекту, который, по данным прокуратуры, впоследствии возмещен в полном объеме при взаимодействии надзорного ведомства с Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора.

По постановлению прокурора компания привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ за нарушение требований к охране водных объектов. Суд назначил штраф, который судовладелец оплатил.

Кроме того, один из членов экипажа признан виновным в загрязнении морской среды и привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 252 УК РФ.

Вячеслав Рыжков