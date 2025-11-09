В Нижегородской области запустили производство малотоннажных судов

ООО «Судостроительная верфь «РПР» инвестировало 300 млн руб. в проект строительства и обслуживания малотоннажных и маломерных судов в поселке Гидроторф. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Новое предприятие сможет выпускать до 30 видов водоизмещающих амфибийных судов и свыше 10 видов катеров для спасательных работ и обслуживания нефтедобычи.

Также инвестор рассматривает возможность строительства дополнительных цехов, отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко.

